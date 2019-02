Gualdo Tadino, a marzo arrivano i corsi di Musicoterapia

La Scuola Comunale di Musica “Raffaele Casimiri” di Gualdo Tadino, da due anni diretta da Francesco Demegni e da Etralab, continua ad organizzare eventi ed iniziativa di grande qualità.

Dopo aver ospitato con grande successo in un seminario il grande musicista Newyorkese John B. Arnold, dal prossimo marzo apriranno i corsi di Musicoterapia per utenti ed operatori, rivolti a tutte le fasce d’età e per tutte le criticità psicologiche e fisiche.

“La musica – sottolinea il direttore Demegni – è uno stimolo fisico che aiuta il rilassamento, la distensione muscolare e il movimento; essa motiva la motricità e costituisce un supporto ed una spinta per la mobilizzazione attiva anche mentale, come terapia per ansia, stress postraumatico e riabilitativo, per tutte le forme di handicap fisico e psicologico. Invitiamo tutti quanti quindi a provare questa esperienza visto che i corsi si svolgeranno in incontri settimanali per bambini e adulti, individuali e di gruppo”.

I corsi di Musicoterapia si svolgeranno nei Locali della Scuola Comunale di Musica di Gualdo Tadino. Informazioni presso la segreteria al 3358239703 o per email a: etralabevents@gmail.com.

