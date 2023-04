Gualdo Cattaneo, ok al Bilancio di previsione

I lavori pubblici

“Con una programmazione dell’area LL.PP., della Giunta Comunale ed in virtù dei numerosi contributi ottenuti frutto di una programmazione puntale ed efficace, saranno cantierizzati nei prossimi anni circa 8 milioni di euro in opere pubbliche che andranno incontro ad un serie di criticità ( nuova pista ciclopedonale San Terenziano, Nuovo Asilo Nido a Ponte di Ferro, Nuova Mensa Scolastica presso il Plesso di San Terenziano e interventi di ripristino della rete stradale comunale ed efficientamento

del patrimonio pubblico al fine di renderlo autosufficiente dal punto di vista energetico e non gravare più sul bilancio comunale). L’approvazione del Documento Unico di Programmazione e del bilancio è un altro obiettivo strategico voluto dall’amministrazione in quanto strumento fondamentale in questo periodo storico che apre la strada alla cantierizzazione dei numerosi bandi PNRR intercettati e di fondamentale importanza per la ripresa economica e sociale del nostro territorio. ”I bandi pnrr, rappresenteranno un punto importante per il nostro territorio per dare risposte certe alle esigenze territoriali e di ampiamento dei servizi alle famiglie soprattutto in tema scolastico“, commenta cosi l’Assessore ai Lavori Pubblici

Maurizio Gervasi.

Il sociale e gli eventi

“Grazie al lavoro effettuato dal Vice Sindaco Sabrina Annibali e dalle responsabili di area segreteria e servizi sociali D.ssa Bertinelli e area Bilancio e programmazione finanziaria, Dott.ssa Zamponi, sono stati elaborati e resi strutturali importanti misure nel sociale confermando la buona riuscita dei bonus Maternità, nuovi nati, del progetto insieme a scuola, dell’educativa territoriale, del servizio Servibus e sportello Donna collegato con il centro antiviolenza di Foligno che hanno dimostrato quanto sia importante oggi offrire aiuto e sostegno alle famiglie e alle persone con difficoltà. Importanti risultati sotto il profilo dell’incoming turistico. Rispetto al 2019 , dati provenienti dal sito della Regione, dimostrano che il lavoro svolto fino ad oggi è risultato determinante per aumentare le presenze sul territorio (6000 pernotti in più nel 2022 rispetto al 2019). Confermatissimi gli eventi “Porchettiamo” a San Terenziano ,delle gare sportive di impatto nazionale e regionale sul territorio comunale e nuovi eventi pronti a partire e da scoprire e dell’atteso Festival delle Mongolfiere in programma a fine luglio. Nell’Area Urbanistica, sono stati confermati i provvedimenti che hanno portato ottimi risultati e benefici ai tecnici esterni ed ai cittadini e che vedrà entro la fine dell’anno l’approvazione del tanto atteso Piano Regolatore parte strutturale ormai in fase conclusiva“.

“Un grande lavoro è stato svolto da parte di tutti gli uffici e della mia area determinati da un indirizzo politico ben preciso, puntare sul turismo con evidenti risultati sui numeri dell’incoming“, commenta cosi l’assessore al Turismo Annalisa Alessandrini.

La soddisfazione di Valentini

“Innovazione, messa in sicurezza territorio, assistenza sociale ed eco sostenibilità: questi sono gli aspetti fondamentali del bilancio che abbiamo approvato. – commenta il Sindaco Enrico Valentini – Un bilancio che mostra nel concreto un aspetto fondamentale: investire nell’aumento dei servizi che ad oggi rimane l’unica strategia possibile per migliorare la qualità di vita nella nostre comunità.”