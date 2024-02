Grosso incendio alla Novaplast

Incendio alla Novaplast tra Torgiano e Ponte San Giovanni

Un grosso incendio ha interessato un’azienda a Ferriera di Torgiano, nella zona industriale a poca distanza da Ponte San Giovanni. Si tratta della Novaplast, che si occupa di allestimenti di mezzi commerciali con materiale isotermico. La colonna di fumo nero è visibile da lontano.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Perugia, con più squadre impegnate nello spegnimento dell’incendio che ha interessato un magazzino. Polizia e carabinieri hanno creato un cordone di sicurezza nella zona, per non far avvicinare le persone. Un’ambulanza del 118 è intervenuta sul posto: al momento risulta solo un dipendente lievemente intossicato, con qualche segno sul viso dovuto alla vicinanza con fumo e fiamme. Per lui è stato sufficiente un controllo da parte dei sanitari sull’autoambulanza.

Come sempre in casi del genere, nelle prossime ore verranno effettuati appositi controlli di monitoraggio dell’aria.

(ultimo aggiornamento ore 15.40)

(articolo in aggiornamento)