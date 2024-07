Grosso incendio a Spoleto, fumo visibile da km | Foto e video | Aggiornamenti - Tuttoggi.info

Grosso incendio alle porte di Spoleto: brucia la montagna tra tra Bazzano e Poreta. Un grande incendio boschivo è divampato nel pomeriggio di oggi (giovedì 18 luglio), poco dopo le 16, con fronti sia sul versante di Bazzano che di Poreta. I vigili del fuoco si sono recati sul posto con mezzi da terra ed alle 17.20 è arrivato anche un Canadair per combattere le fiamme dall’alto. In arrivo, fanno sapere i vigili del fuoco (che stanno operando con squadre di Spoleto, Foligno e antincendio boschivo), anche 3 elicotteri.

La colonna di fumo è visibile da molti km di distanza. L’area interessata dall’incendio è la stessa interessata dal rogo che per giorni la devastò nell’agosto del 2012. Paura per alcune case ed attività commerciali (in particolare un ristorante) non lontane dal fuoco; il veloce propagarsi delle fiamme, a causa del grande caldo, mette a rischio alcuni edifici.

Incendio tra Bazzano e Poreta: video e foto

articolo in aggiornamento

© Foto e video redazione e Francesco Mariotti per Tuttoggi.info