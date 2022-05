Grosso guasto alla rete idrica, autobotti in via Ippocrate e via Rossini

A causa dei lavori è stata sospesa l’erogazione idrica in Via Murri, Via Ippocrate e Via Trieste. Il servizio dovrebbe tornare alla normalità nelle prime ore del pomeriggio

Niente acqua in alcune zone di Terni a causa di un grosso guasto alla rete idrica: il Sii sta attivando per questo il servizio di autobotti in 2 diversi punti.

Questa mattina (mercoledì 25 maggio) infatti si è verificata una grossa perdita idrica in via Murri, tra Via Mola di Bernardo e Viale Ippocrate, nel Comune di Terni. Tecnici Asm sono già al lavoro per risolvere il guasto.