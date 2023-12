Grosso foro su vetrata di una casa, è giallo | Vicesindaca "E' un colpo di fucile" - Tuttoggi.info

E' successo a Padule, nella casa dei genitori della seconda cittadina di Gubbio Alessia Tasso, già denunciato il fatto "Più pericolosi dei cinghiali sono coloro che fanno le battute di caccia a pochi metri dalla abitazioni"

Un grosso foro sulla vetrata di un balcone di una casa privata, a Padule, ha creato perplessità e indignazione, per quello che – per ora – sembra essere un vero e proprio giallo.

Nella giornata di ieri (7 dicembre) la proprietaria dell’abitazione, madre della vicesindaca Alessia Tasso, si è accorta dell’anomalo foro, probabilmente causato da un colpo di arma da fuoco. Ad avallare questa ipotesi sarebbero anche i resti di un proiettile ritrovato proprio sul posto (che la seconda cittadina ha detto di avere pure fotografato).

A preoccupare la Tasso è stato soprattutto il fatto che l’eventuale (“e mi auguro accidentale“) colpo di fucile – fino a prova contraria resta comunque una tesi non confermata al 100% – sarebbe stato esploso nelle vicinanza di una zona residenziale. Fortunatamente – al momento del fatto i genitori della politica erano in casa – nessuno si è fatto male ma il fatto è stato comunque già denunciato per fare chiarezza.

“Dopo le immagini dei cinghiali che passeggiano per le città, – ha detto Tasso postando le foto del buco – vorrei far vedere un’altra categoria di animali, credo un po’ più pericolosa: quelli che fanno le battute di caccia e sparano a pochi metri dalle abitazioni. Siamo sul terrazzo di casa a Padule, dove di cinghiali ne ho visti veramente pochi, ma dove non è raro trovare bambini che giocano o persone che passeggiano all’aria aperta. Ditemi voi se è una cosa normale, io credo sia una vergogna e sicuramente non la soluzione del problema. La condanna di questo gesto, mi auguro accidentale, dovrebbe provenire per primo dai cacciatori stessi…”.

Alcuni residenti di Padule hanno addirittura riferito di aver visto cacciatori in zona proprio ieri (giovedì 7), sentendo pure diversi colpi di fucile. “Non è certo la prima volta che vediamo squadre avvicinarsi troppo alle abitazioni”. Nel 2021, inoltre, a pochi km di distanza, nella zona del canile di Ferratelle, un 80enne rimase persino ferito da alcuni pallini vaganti. Al momento, comunque, la vicenda resta un giallo: in molti, infatti, avanzano anche le ipotesi di una sassata o un atto vandalico con altri strumenti. Saranno dunque solo i carabinieri ad appurare se quel foro sul vetro sia stato o meno provocato da un colpo di fucile.