Grosse crepe e ferri a vista, ponte stradale in degrado sulla Sr 298 - Tuttoggi

Non lasciano certo indifferenti le immagini di un piccolo ponte stradale lungo la Sr 298 eugubina, arteria regionale ma di competenza provinciale che da Gubbio porta a Scheggia, passando per la Gola del Bottaccione.

Un lunga crepa

Proprio all’altezza della Chiesa di Santa Croce della Foce, un cittadino ha fatto notare come la struttura, che passa sopra il torrente Camignano, sia in condizioni alquanto precarie. In questo tratto in particolare (nelle foto) la campata e alcuni piloni presentano vistose crepe, segni evidenti di infiltrazioni d’acqua e ferri di armatura in vista (complice lo sgretolamento dell’intonaco).

Alcuni cittadini fanno sapere di aver segnalato per oltre un anno il problema agli uffici locali della Provincia ma la situazione è sempre rimasta invariata, dando quella sensazione di “lampante precarietà“ nel tratto analizzato.

La situazione di un altro pilone

Va detto che la strada, quotidianamente transitata anche da mezzi sopra le 18 tonnellate, potrebbe e dovrebbe essere messa in completa sicurezza “prima che possa finire in tragedia” sottolinea un cittadino, che punta il dito anche contro l'”esagerata” presenza della vegetazione sottostante, che di fatto contribuisce al degrado e impedisce di vedere le stesse criticità del ponte.