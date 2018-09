Grossa pianta cade sulla strada, chiusa via Risorgimento

share

0 shares Share

Tweet

Pin

Pericolo scampato per un soffio in via Risorgimento, nel quartiere Casella, a Città di Castello. Una grossa pianta, all’interno di una proprietà privata, è infatti caduta sulla sede stradale nel primo pomeriggio. Fortunatamente nessun passante o auto sono stati coinvolti. La strada è stata chiusa fino all’arrivo di un mezzo idoneo, proveniente da Perugia, che provvederà alle operazioni di taglio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e l’ufficio tecnico del Comune per la rimozione dei rami. I vigili urbani, chiamati dal commissariato, stanno gestendo la viabilità.

share

0 shares Share

Tweet

Pin

Stampa