Grifo, tra mercato e infortuni a Cagliari pochi dubbi per Castori

Davanti giocherà Melchiorri, che vuole convincere allenatore e società a restare | Il tecnico aspetta nuovi arrivi, ma intento carica il Perugia per la sfida di Coppa Italia

Pochi dubbi, per Castori, sulla formazione che giocherà a Cagliari venerdì (ore 17.45) in Coppa Italia. Tra infortuni e caselle ancora da riempire negli ultimi giorni di calciomercato, il tecnico del Perugia non ha varie alternative in molti reparti.

Davanti, nonostante il recupero in extremis di Di Serio e Vano, dal primo minuto giocherà Melchiorri, che molto benesi è comportato durante la preparazione, per convincere Castori a farlo restare. “Melchiorri non vuole andare via” conferma il tecnico, che lo aveva voluto nel suo Carpi. Soluzione diversa per Di Chiara, che il mister avrebbe anche voluto sulla fascia, ma che ha chiesto alla società di essere ceduto. Lo screzio con la tifoseria non è stato sanato.