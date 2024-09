Grifo senza artigli, a Pesaro finisce 0-0 | Pagelle

Un Perugia rinunciatario torna con un punticino dalla trasferta di Pesaro, rischiando anche di incassare un’altra sconfitta.

In un primo tempo avaro di emozioni, il primo squillo è di Polsson, la cui conclusione trova i difensori della Vis Pesaro.

Ben più nitida l’occasione capitata a Nicastro, che sulla respinta goffa di Gemello non inquadra incredibilmente la porta.

Nella ripresa ci si aspetta un cambio di passo del Grifo e invece è subito la Vis Pesaro a sfiorare il vantaggio. Prima con il solito Nicastro, la cui conclusione acrobatica è respinta da Gemello. Il portiere perugino poco dopo rischia però la frittata, battezzando male un cross di Paganini che ricade sulla parte alta della traversa.

Al 9′ è Angella a salvare sul tentativo di Cannavò.

La palla arriva spesso nell’area dei Grifoni, che però riescono a sbrogliare senza troppi pericoli, rinunciando però di fatto alla fase offensiva.

L’ingresso in campo di Seghetti sembra rivitalizzare l’attacco del Perugia. E proprio l’attaccante di Formisano mette al centro un pallone invitante per Ricci, che però non trova la porta.

Tabellino e pagelle

Vis Pesaro – Perugia 0-0

Vis Pesaro: Vukovic 6, Palomba 6, Coppola 6.5, Bove 6, Zoia 6 (17′ st Tavernaro 6), Di Paola 6, Pucciarelli 6, Paganini 6, Orellana 5.5 (17′ Peixoto 5.5), Cannavò 5.5 (31′ st Okoro 6), Nicastro 6 (42′ st Molina sv). All. Stellone 5.5.

Perugia: Gemello 5.5, Mezzoni 6, Angella 6.5, Amoran 6, Giraudo 6, Bartolomei 6, Torrasi 5.5 (38′ st Di Maggio sv), Giunti 5.5, Cisco 5 (17′ st Seghetti 6.5), Palsson 6 (17′ st Ricci 5), Bacchin 5.5 (28′ st Lisi 6). All. Formisano 5.