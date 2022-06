Grifo e Curi, giorni di smantellamento e ricostruzione VIDEO

L'addio di Alvini con l'arrivo di Castori e il cantiere per sostituire gradoni e struttura in acciaio della Curva Nord

Sembra quasi un segno che mentre Massimiliano Alvini stia firmando la rescissione del contratto con il Grifo, qualche metro in là si stia lavorando per smantellare le vecchie strutture della Curva Nord, il cuore del tifo biancorosso. Smantellamento e ricostruzione. Per la squadra, come per il suo glorioso impianto.

Il tecnico di Fucecchio, dopo la rescissione del contratto, va ad allenare la Cremonese in Serie A. Al suo posto sulla panchina del Grifo arriva Fabrizio Castori, vecchia volpe della B. Filosofie di gioco tanto diverse, per due allenatori che però hanno mietuto successi nei campionati dove hanno militato.