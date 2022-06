Difesa agguerrita e ripartenze: così le squadre “castorizzate” VIDEO

Dagli "Immortali" alla panchina degli "Imbattibili": la carriera dell'esperto motivatore a cui il Perugia vuole affidarsi per il dopo Alvini

Difesa agguerrita, aggressività in mezzo al campo e ripartenze (la “terza fase”, come la chiama) una volta recuperata palla. Queste le caratteristiche delle squadre allenate da Fabrizio Castori, tecnico sul quale il Perugia punta per il dopo Alvini. Per lui Santopadre e Giannitti hanno preparato un contratto biennale, (inizialmente la proposta era di un anno con rinnovo automatico nel caso in cui il Perugia riuscisse ad accedere ai playoff). Una trattativa non ancora conclusa, visto che, tra l’altro, il 67enne tecnico di San Severino Marche è ancora sotto contratto con la Salernitana, sulla cui panchina è rimasto per 8 giornate in quella Serie A conquistata, a sorpresa, l’anno prima. La seconda promozione in A (l’altra con il Carpi), tra le 10 che hanno segnato la carriera del 67enne allenatore tra dilettanti e professionisti. Fabrizio Castori ha infatti vinto tutti i campionati, ad eccezione della Seconda Categoria e della Serie A. E vanta il record di panchine in B: 508, nessuno ne ha accumulate di più tra gli allenatori in attività. Un’esperienza sulla quale il Perugia vuole fare affidamento, dopo le scommesse (vinte, visti i risultati sul campo) con allenatori emergenti come Fabio Caserta e Massimiliano Alvini.

La difesa a 3

La difesa a 3 è tatticamente uno degli elementi che hanno messo Castori in cima alla lista del Perugia. Per i giocatori in rosa, sempre che il mercato non porti a stravolgere un pacchetto difensivo che si è dimostrato tra i più affidabili nello scorso campionato cadetto. Sul portiere Chichizola e l’esterno destro Sgarbi ha messo gli occhi la Cremonese di Alvini, atteso in Lombardia lunedì per la firma. Anche Dell’Orco, dopo l’ottimo campionato disputato, è in vetrina.