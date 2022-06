Castori, 1+1 con obiettivo playoff | I desiderata di Alvini

Lunga gavetta tra i dilettanti, con il record di panchine in B: ecco chi è il tecnico scelto dal Perugia per il dopo Alvini

Il Perugia sceglie l’esperienza di Fabrizio Castori per il dopo Alvini. Accantonate le suggestioni di dare un’opportunità ad un allenatore che ha mostrato buon calcio in C (le opzioni Aimo Diana e Stefano Vecchi), Giannitti ha virato su un mister che ha fatto la gavetta tra i dilettanti, ma che vanta anche una una lunga partecipazione in B, dove ha centrato anche due promozioni. Anzi, la Serie B è ormai la casa di Castori (che ha saggiato pure la A con Carpi e Salernitana), dato che il tecnico di San Severino Marche è quello, tra gli allenatori in attività, ad aver disputato più partite tra i cadetti (508) in 16 campionati.

La carriera di Castori

L’inizio di Castori in panchina non fu certo memorabile. Una sconfitta per 5-0 da allenatore della Belfortese, presa in corsa quando era già ultima in classifica. Ma salvata alla fine di quel campionato di Seconda categoria. E poi una continua ascesa nei campionati minori, con tanti successi, fino ad approdare in C2 con il Tolentino.