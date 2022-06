Grifo, sirene da Cremona non solo per mister Alvini

Il Grifo vuole prolungare il contratto del portiere

La società di Pian di Massiano ha già fissato un incontro con l’agente del giocatore per la prossima settimana, con l’obiettivo di prolungare, con ritocco verso l’alto dell’ingaggio, e quindi blindare il contratto del portiere, assoluto protagonista della stagione del Perugia e votato come miglior Grifone dell’anno. Chichizola a Perugia si trova bene, ma anche in questo caso, il richiamo della Serie A potrebbe indurlo a preparare le valige.

Il rebus Alvini

Un discorso analogo a quello per Massimiliano Alvini, che ha rifiutato altre proposte dalla Serie B, ma che a 52 anni difficilmente si lascerebbe sfuggire l’occasione di approdare nella massima serie dopo una lunghissima gavetta tra i dilettanti. Il pallino è in mano alla Cremonese, che non ha ancora sciolto il nodo rispetto ad altre opzioni per la panchina (tra cui quella di Andreazzoli). Se la società grigiorossa dovesse optare per Alvini, Santopadre sarebbe costretto, di fatto, a liberare l’allenatore. Non in virtù di clausole contrattuali (il rinnovo c’è stato appena un paio di mesi fa), ma per gli impegni presi con l’allenatore di Fucecchio.

Una situazione non nuova nel calcio italiano, del resto. Andrea Sottil sta rescindendo con l’Ascoli (squadra portata ai playoff) per andare a sedersi sulla panchina dell’Udinese. Un passaggio dal quale l’Ascoli cerca almeno di avere delle contropartite tecniche dai friulani.