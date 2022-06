Buon compleanno, il Grifo si regala Castori: firmato dopo l’addio ad Alvini

L’allenatore di San Severino Marche porterà dunque a Perugia alcuni uomini di fiducia per comporre il suo staff. Il figlio Marco Castori, match analyst. Mentre il vice in panchina sarà l’umbro (è di Montefalco) Riccardo Bocchini. La preparazione atletica dei Grifoni viene affidata a Carlo Pescolido. Un ritorno per lui al Curi, dove aveva già lavorato insieme a Bucchi.

L’allenatore ha firmato un contratto di un anno, con rinnovo automatico in caso di raggiungimento dei playoff.

La presentazione ufficiale di Fabrizio Castori alla stampa avverrà giovedì alle 12 allo stadio Curi.

Festa del Grifo, il corteo in serata

Giornata importante, quella di giovedì, per il Grifo. Che in serata festeggerà i 117 anni di vita. L’appuntamento dato ai tifosi è per giovedì sera alle 21 in piazza Partigiani, nei pressi dello stadio di Santa Giuliana.

Direzione centro storico dove i tifosi festeggeranno. in corteo i 117 anni del Perugia. L’arrivo, come di consueto, in piazza IV Novembre.