Grifo: chiuso il mercato, occhi su infermeria e staff

Lavoro differenziato anche per Rosi, di cui si valuterà lo stato di recupero solo nelle prossime ore.

Ma oltre all’infermeria, si guarda anche al lavoro atletico dello staff sui nuovi arrivati. Primo allenamento per il giovane attaccante Ekong, arrivato in prestito dall’Empoli. Con cui, in Serie A, ha giocato solo una manciata di minuti. L’assenza forza e prolungata di Olivieri potrebbe riservargli un impiego in tempi rapidi per dare una mano all’attacco biancorosso.

Dovrà ritrovare in fretta il ritmo partita anche Capezzi, che con la Salernitana, in Serie A, non gioca praticamente dall’esonero di Castori. Così come Matos, che dopo il rientro seguito all’intervento ha visto il campo solo per pochi minuti e che già contro il Brescia potrebbe partire titolare per l’assenza di Olivieri.