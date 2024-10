Gres porcellanato effetto cemento: il fascino del moderno nelle tue stanze - Tuttoggi.info

Il gres porcellanato effetto cemento è uno dei materiali più versatili e moderni in circolazione. Che ti piaccia lo stile industrial, minimal o contemporaneo, questo pavimento si presta a infiniti stili d’arredo e per questo è la scelta giusta se la tua idea è quella di dare un carattere più moderno alla tua abitazione.

Se cerchi una soluzione moderna per fare il restyling di casa, qui potrai trovare diversi spunti su come sfruttare al meglio il gres effetto cemento per arredare ogni stanza, esplorando diversi stili.

Restyling in casa: come trasformare la tua abitazione con il gres effetto cemento

Una volta che avrai deciso con fermezza che vuoi davvero rimodernare casa, nel senso più letterale del termine, potrai allora procedere seguendo questi consigli.

Inizia dal pavimento

Per quanto sottovalutato, è il pavimento a definire quale stile d’arredo dovrà seguire un’abitazione. Capirai bene, quindi, che è proprio questo uno degli elementi più importanti da scegliere. Se vuoi rimodernare casa e renderla moderna, il rivestimento perfetto è il pavimento effetto cemento, ottimo per ricreare estetiche pulite e sobrie, ma anche molto alla moda.

Dove puoi posizionarlo? Per esempio, in soggiorno, abbinandolo a pareti bianche se vuoi seguire la scia minimalista oppure a pareti in mattoni per uno stile più industrial.

Anche in bagno, il gres effetto cemento fa la sua bella figura, creando un ambiente contemporaneo e pulito. In questo caso, potresti abbinarlo a sanitari bianchi sospesi e accessori in metallo spazzolato.

In camera da letto, invece, questo pavimento è perfetto per creare una base neutra, da arricchire con mobili in legno per un’atmosfera scandi-industrial o con dettagli in pelle e metallo per un’atmosfera più urban.

Scegli lo stile moderno che preferisci

Il gres effetto cemento si adatta a molteplici stili moderni. Tutto ciò che dovrai fare, è scegliere quello che ti piace di più, così da seguirlo in ogni ambiente. I trend più in voga sono tre.

Minimalista

Se ami l’essenzialità e la pulizia delle linee, lo stile minimalista potrebbe essere quello giusto per te. In questo contesto, il gres porcellanato effetto cemento crea un perfetto equilibrio tra modernità e semplicità. Potresti abbinare il pavimento a pareti bianche e arredi dalle linee pulite, come tavoli e sedie in legno chiaro o metallo nero opaco. Ricorda che in questo caso gli accessori devono essere ridotti all’essenziale.

Scandi-industrial

Una versione moderna dello stile industriale è lo scandi-industrial, che unisce il calore dello stile scandinavo a elementi più grezzi. Qui, il gres effetto cemento diventa la base perfetta per abbinamenti tra mobili in legno e metallo. Potresti aggiungere tessuti morbidi, quali tappeti in lana e coperte in lino, per contrastare la freddezza del cemento e creare un ambiente accogliente.

Contemporaneo

Se il tuo obiettivo è ricreare un ambiente moderno e sofisticato, potresti seguire lo stile contemporaneo, e usare il gres in cemento con mobili dalle forme squadrate, materiali come vetro e metallo, e una palette di colori neutri.

Scegli i mobili giusti

Indipendentemente dallo stile moderno che prediligerai, la scelta dei mobili è tutto per trasmettere armonia e coerenza. Questo rivestimento, in ogni caso, si abbina bene a diversi tipi di mobilio, specie a quelli dal design semplice.

Per il soggiorno potresti quindi optare per un divano in pelle e per tavolini in vetro e metallo. Nella zona pranzo, invece, potrebbero andare bene tavoli in legno massiccio con gambe in ferro, sedie vintage e scaffali a vista.

Componi la giusta palette

Fai attenzione anche a comporre la tua palette cromatica. In una casa moderna, quest’ultima tende a essere neutra, ma ciò non significa che deve essere per forza monotona. Grazie al gres cemento, già neutro, puoi infatti scegliere i colori che vuoi, senza avere paura di aggiungere spruzzate di colori per vivacizzare l’ambiente.

Se ami lo stile minimalista, mantieni una palette monocromatica con qualche accenno di legno chiaro o metallo per aggiungere calore. Se preferisci lo stile industriale o eclettico, puoi osare con colori più intensi, come il rosso ruggine o il verde oliva, che contrastano con il grigio del cemento.

Non dimenticare luci e accessori

Le luci, come sempre, giocano un ruolo importante nello stile modern. Opta per lampade a sospensione dal design minimalista, magari in metallo o vetro trasparente, che creano un interessante contrasto con il pavimento che hai scelto. Anche le lampade da terra con struttura in metallo nero sono ideali per aggiungere quel tocco in più.

Non esagerare, infine, con gli accessori: pochi oggetti ben posizionati possono trasformare completamente l’atmosfera. Specchi, vasi in ceramica e qualche stampa artistica sulle pareti potrebbero bastare.