Green Players Community, progetto per la 'salute' di Terni e Narni - Tuttoggi

Sarà realizzata una piattaforma dotata di un sistema di allerta di ultima generazione e di un software innovativo di elaborazione dati

Il progetto Green Players Community è stato presentato dal Comune di Narni, dall’Istituto sull’Inquinamento Atmosferico del CNR (CNR-IIA) e dall’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale dell’Umbria (ARPA) e finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni (CARIT).

Obiettivi

Il progetto prevede di implementare, nell’arco di due anni, un sistema integrato per monitorare l’inquinamento diffuso e di fornire alcuni parametri descrittivi della qualità dell’aria e delle polveri sottili, outdoor e indoor, nei territori comunali. Il sistema sarà capace di raccogliere ed elaborare i dati in ingresso in tempo reale e di fornire in uscita indicatori semplici fruibili dalla cittadinanza.

Centrali sensori smart

Saranno sviluppate centrali di sensori smart posizionate nei centri abitati per misurare le concentrazioni di inquinanti emessi da veicoli endotermici, combustibili legnosi e sistemi di riscaldamento. Tali centraline monitoreranno le concentrazioni di polveri sottili, monossido di carbonio e composti organici volatili. Inoltre, considerata la presenza di vaste aree boschive nei territori, particolare attenzione sarà rivolta al monitoraggio dell’ozono e dei parametri correlati alla sua formazione, quali UV e radiazione solare, in quanto elevati livelli di tale climalterante possono comportare danni sulla vegetazione.

Prevedere picchi di inquinamento

Sarà realizzata una piattaforma dotata di un sistema di allerta di ultima generazione e di un software innovativo di elaborazione dati basato sull’intelligenza artificiale, in grado di prevedere possibili picchi di inquinamento. Saranno inoltre elaborate linee guida per l’adozione di un nuovo modello di Governance, che a partire dal Comune di Narni e poi da quello di Terni, possa essere facilmente trasferito in altri comparti, settori e contesti territoriali, rispondendo alle esigenze di cittadini e stakeholders che saranno coinvolti attivamente nella co-progettazione e costruzione condivisa di nuovi prodotti e servizi per la tutela ed il miglioramento della qualità della vita.

Monitoraggio e gestione dati

Il progetto prevede di svolgere un’analisi del fabbisogno delle comunità coinvolte e, al contempo, del contesto geografico dei diversi comuni. I partner coinvolti progetteranno i sistemi di monitoraggio e di gestione dei dati e svilupperanno le soluzioni più adatte a soddisfare i bisogni della comunità, per poi procedere ad un’implementazione su scala reale, all’interno dei territori dei comuni, e a un test dell’intero sistema. Il monitoraggio ambientale in tempo reale risponde alla sempre crescente sensibilità dei cittadini verso le tematiche ambientali, consapevoli oggi più che mai dell’importanza di prevenire fenomeni di inquinamento ed intervenire con tempestività per garantire la salute pubblica.