Green pass, da domani obbligatorio nei luoghi della cultura: come averlo

Dal 6 agosto l'introduzione del green pass in biblioteche, musei, ristoranti, piscine al chiuso ed eventi sportivi: come averlo. Attese le novità del Governo

Da domani (venerdì 6 agosto) si potrà accedere ai luoghi della cultura solo esibendo il Green Pass. In base al decreto legge n° 105 del 23 luglio 2021 quindi, per entrare nei musei e nelle biblioteche, per visitare mostre o per assistere a spettacoli (anche all’aperto) sarà necessario mostrare il Green Pass (in formato digitale o cartaceo) e un documento di riconoscimento al personale incaricato.

L’obbligo del Green Pass non riguarda i ragazzi fino ai 12 anni e le persone esentate dalla vaccinazione in possesso di certificato medico.

La certificazione verde, rilasciata dal Ministero della Salute, si può ottenere: dopo essere guariti dal Covid-19 negli ultimi sei mesi; dopo aver fatto la vaccinazione anti Covid-19 (viene emessa sia alla prima dose, sia al completamento del ciclo vaccinale); dopo essere risultati negativi a un test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore.

Green pass, come si ottiene

Il Ministero della Salute rilascia la Certificazione verde COVID-19 sulla base dei dati trasmessi dalle Regioni e Province Autonome relativi alla vaccinazione, alla negatività al test o alla guarigione dal COVID-19. La certificazione è emessa in formato digitale stampabile. Potrai ricevere una notifica o un avviso via email o via SMS che il certificato è pronto. Ricorda che non devi pagare nulla.

Si può visualizzare, scaricare e stampare il Certificato attraverso le seguenti piattaforme digitali:

sul sito https://www.dgc.gov.it/web/ o con la Tessera Sanitaria (https://bit.ly/3fy1Dmd) o tramite l’identità digitale (Spid/Cie) >> https://bit.ly/37mR0OM scaricando l’AppImmuni >> https://www.immuni.italia.it/ scaricando l’App IO >> https://io.italia.it/certificato-verde-green-pass-covid

Chi non dispone di strumenti digitali (computer o smartphone) potrà rivolgersi al proprio medico di medicina generale, al pediatra di libera scelta o in farmacia per il recupero del proprio green pass.

Il Governo decide sulle novità

Ma se per ora il green pass è obbligatorio soltanto in pochi luoghi – oltre ai luoghi della cultura anche i ristoranti ed il bar al chiuso (non per la consumazione al bancone), le piscine al coperto, i centri benessere e termali, gli eventi sportivi – il Governo ne sta vagliando in queste ore l’introduzione anche nelle scuole e sui mezzi di trasporto. Il nuovo decreto legge è atteso per questa sera.