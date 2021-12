Grbic ct della Polonia, gli scenari | Il tecnico parla solo della Sir: “Settimana impegnativa”

L'accordo con la Federazione polacca sarebbe stato trovato, irritando il patron Sirci | Il tecnico serbo vuole concentrazione per le gare contro Piacenza e Monza

Dopo la convincente vittoria contro Vibo e a due giorni dall’insidiosa trasferta di Piacenza arriva la notizia che Nikola Grbic allenerà la Polonia con obiettivo Parigi 2024. Una notizia anticipata dalla Gazzetta dello sport che trova per ora solo delle conferme indirette e ufficiose da parte di persone vicine al tecnico di Perugia. Una notizia che pare abbia fatto infuriare il presidente Sirci, che non vuole ripetere la situazione che si era creata con Heynen, che sedeva sulla panchina di Perugia e proprio su quella polacca.

Resta ora da capire se l’accordo che l’allenatore avrebbe trovato con la Federazione polacca (dovrebbe essere annunciato a inizio 2022) prevede che Grbic possa continuare ad allenare anche in Umbria. E se la Sir, a questo punto, accetterà la situazione o spingerà per la rescissione del contratto.

Grbic e i prossimi impegni della Sir

Intanto il tecnico serbo parla dei prossimi impegni dei Block Devils: “Dopodomani andiamo a Piacenza e domenica arriva Monza. Il match a Piacenza è assolutamente complicato, hanno battuto due squadre tra le più forti del campionato, cioè Modena e Civitanova ed entrambe fuori casa. È chiaro quindi che quando giocano bene, giocarci contro è molto difficile. Noi come sempre dobbiamo essere concentrati e mantenere il focus di scendere in campo e dare il 100% per prenderci i tre punti”.

“Siamo entrati in una settimana decisamente impegnativa – prosegue il tecnico – .Il match di dopodomani è assolutamente complicato. Piacenza ha battuto due squadre tra le più forti del campionato, cioè Modena e Civitanova ed entrambe fuori casa. È chiaro quindi che quando i nostri prossimi avversari giocano bene, giocarci contro è molto difficile. Noi come sempre dobbiamo essere concentrati e mantenere il focus di scendere in campo e dare il 100% per prenderci i tre punti”.

Prevendita per la gara con Monza

Scatta la prevendita (capienza del palasport al 60% secondo le disposizioni di legge) per il prossimo incontro casalingo di Superlega dei Block Devils che affrontano al PalaBarton, domenica 12 dicembre alle ore 18:00, il Vero Volley Monza per la penultima di andata.

La prevendita, con possibilità di acquisto solo online direttamente dal sito www.vivaticket.it, scatta oggi lunedì 6 dicembre a partire dalle ore 15:00 con la prelazione per i possessori dei voucher (che, qualora non ne abbiano ancora usufruito, hanno diritto a sfruttare il voucher acquistando i biglietti per le singole partite per la stagione 2021/22 e ricordando che non dà diritto al posto ed al settore del vecchio abbonamento) fino alle ore 15:00 di martedì 7 dicembre. Dalle ore 16:00 di martedì 7 dicembre via alla vendita libera con le stesse modalità di acquisto.