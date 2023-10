Gravi irregolarità in cantieri edili, denunciati 2 imprenditori e multe per 1200 euro - Tuttoggi.info

Controlli dei Carabinieri su cantieri edili, denunciati un uomo e una donna facenti capo a due diverse ditte della Campania

Continua la campagna di controlli straordinari avviata dal Comando Provinciale di Terni, finalizzata al contrasto del lavoro sommerso ed irregolare ed in materia di sicurezza, salute, tutela dei lavoratori e prevenzione dei rischi: stavolta i Carabinieri delle Stazioni di Ferentillo e Collescipoli, in collaborazione con il Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Terni e con personale tecnico dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Terni, hanno eseguito una mirata attività ispettiva su alcuni cantieri del capoluogo.

Controlli su cantieri edili: multe per 1200 euro

A conclusione delle verifiche sono stati deferiti in stato di libertà due imprenditori del settore edile operanti su un sito di recupero di un immobile preesistente: sia nei confronti della prima, amministratrice unica di una ditta campana, che del secondo, anch’egli titolare di un’impresa avente sede in Campania, si è proceduto per l’utilizzo di ponteggi realizzati in difformità al relativo progetto o privi di parte della documentazione obbligatoria. Oltre al deferimento alla competente Procura, in virtù delle violazioni riscontrate sono state elevate ammende per complessivi € 1.200 circa.