Gravi irregolarità in un cantiere edile, denunciati 2 imprenditori e multe per 8mila euro - Tuttoggi.info

A uno degli imprenditori contestata la presenza di lavoratori in nero, all'altro l'assenza di previsti parapetti di sicurezza

Due imprenditori edili denunciati, con la sospensione dell’attività, ed 8mila euro tra multe ed ammende: è l’esito dei controlli del comando provinciale dei carabinieri di Terni nella zona di Montecastrilli.

I militari dell’Arma della locale stazione, in collaborazione con il Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Terni e con personale tecnico dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Terni, hanno infatti eseguito una mirata attività ispettiva su alcuni cantieri della zona. A conclusione delle verifiche sono stati deferiti in stato di libertà due imprenditori del settore edile operanti su un sito di edilizia residenziale: nei confronti del primo, titolare di una ditta campana, si è proceduto per gravi mancanze relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro e per l’utilizzo di lavoratori “in nero”; per l’altro, legale rappresentante di un’impresa ternana, l’ispezione ha fatto emergere, oltre alla mancata realizzazione di alcuni parapetti di sicurezza, l’assenza di alcuni dei documenti prescritti dalla specifica normativa per l’utilizzo di ponteggi. Oltre al deferimento alla competente Procura, in virtù delle gravi violazioni riscontrate, è scattato il provvedimento amministrativo della “sospensione dell’attività imprenditoriale” e sono state elevate sanzioni amministrative ed ammende per complessivi 8.000 euro circa.

(Foto di repertorio)