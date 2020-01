Grave incidente sulla Flaminia in località Molinaccio | Quattro i feriti di cui 2 in condizioni serie - Tuttoggi

La strada statale 3 “Via Flaminia” è provvisoriamente chiusa tra le località Molinaccio e Castagna (km 106,500), altezza svincolo Cecalocco Battiferro a Terni, a causa di un grave incidente. Il traffico è deviato con indicazioni sul posto.

Per cause in corso di accertamento, l’incidente ha coinvolto 3 autovetture, e purtroppo il bilancio è di 4 feriti di cui 2 in condizioni serie

Il personale Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile. Presenti sul luogo dell’incidente anche i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118