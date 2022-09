Grave incidente sulla E45, strada chiusa ed elisoccorso sul posto | Aggiornamenti - Tuttoggi

La E45 risulta chiusa in entrambe le corsie di marcia all'altezza di Solfagnano (Perugia) a causa di un grave incidente stradale

Aggiornamento alle 16.30 – L’Anas fa sapere che sulla strada statale 3bis “Tiberina” (E45) è stato temporaneamente istituito il senso unico alternato per consentire i rilievi e la rimozione dei veicoli dopo l’incidente che aveva temporaneamente bloccato il traffico tra gli svincoli di Resina e Pierantonio, avvenuto in un tratto dove la circolazione era regolata a doppio senso di marcia su una carreggiata, per lavori.

