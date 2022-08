Grave incidente, due donne investite a Terni - Tuttoggi

Codice rosso e corsa in ospedale

Da subito le condizioni delle donne sono sembrate molto gravi per i politraumi riportati, in particolare alla testa. Sul posto sono intervenuti subito i sanitari del 118 che hanno provveduto a una prima stabilizzazione delle ferite in loco per poi trasferirle in codice rosso al Pronto Soccorso del Santa Maria, dove sono state affidate alle cure dei medici. Sul posto anche la Polizia Locale che ha chiuso momentaneamente la strada al traffico per i rilievi di rito.