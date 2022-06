Granfondo Monte Cucco, domenica al via oltre 500 iscritti - Tuttoggi

Non mancheranno i campioni al via dagli Impianti Sportivi di Costacciaro (lo start è previsto per le ore 9:30), fra loro anche la Cicli Taddei, capitanata da quel Francesco Casagrande che a 50 anni suonati non la smette con il suo vizio, vincere le grandi prove del calendario italiano. In Umbria troverà pane per i suoi denti, in una gara che come campioni uscenti vanta i marchigiani Leopoldo Rocchetti e Daniela Stefanelli.

Oltre al tracciato principale, è previsto anche il percorso medio di 28 km per 1.027 metri, a disposizione anche dei cicloturisti. Le iscrizioni sono ancora aperte, al costo di 35 euro. Si potrà provvedere online fino a venerdì, poi al sabato di vigilia presso i tavoli della segreteria come anche domenica fino alle ore 8:30. Disponibili tutti i servizi di base della corsa che torna quindi alle sue origini pre-pandemia, con premiazioni all’interno del pasta party. Per informazioni: Asd Cucco in Bike, http://www.granfondomontecucco.it/