Granfondo del Monte Cucco, aperte iscrizioni per la 13^ edizione - Tuttoggi

Gli organizzatori di Costacciaro hanno scelto un percorso rivoluzionato rispetto al passato, non solo per dare qualcosa di nuovo a quelli che sono gli aficionados della corsa, ma per permettere a tutti di scoprire novità immerse nel verde. Basti pensare al passaggio per Villa Scirca e il transito ai margini della Sorgente omonima, solitamente chiusa al pubblico, da dove sgorga l’acqua che arriva nelle case di Perugia. Sarà una scoperta assoluta, che già da sola vale la presenza alla gara.

Il percorso nel suo complesso misura 43 km per un dislivello di 1.610 metri. Non mancherà l’ascesa al Monte Cucco, che sta alla Mtb come le grandi vette dolomitiche al ciclismo su strada. I concorrenti arriveranno ai 1.230 metri della sua sommità, toccando pendenze che arrivano al 20%. Previsto anche il percorso medio, di 28 km per 1.027 metri. La partenza verrà data dagli impianti sportivi di Costacciaro alle ore 9:30.

Iscrizioni già aperte, al costo di 30 euro fino al 15 maggio, successivamente si passerà a 35 euro con possibilità di iscriversi anche ai tavoli della segreteria nel weekend di gara. Gli organizzatori hanno però predisposto particolari pacchetti per i biker, che potranno pagare solo 20 euro se usufruiranno dell’alloggio in hotel a prezzi convenzionati.

E’ l’occasione ideale per scoprire tutto il territorio legato alla corsa, a cominciare dal piccolo borgo di Costacciaro che ha conservato la sua impostazione urbanistica medievale. Per info granfondomontecucco.it