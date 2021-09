Il grande volley femminile a Gubbio, sfida tra Perugia e Roma di A1 per beneficenza - Tuttoggi

Sabato 25 settembre torna il torneo "Spirito di squadra" alla palestra Polivalente in memoria di Francesco Rampini | Biglietti allo Iat

Torna in campo il grande volley femminile di serie A1 per il torneo di beneficenza Spirito di Squadra, in ricordo di Francesco Rampini, giovane pallavolista eugubino prematuramente scomparso in un incidente stradale.

Sabato 25 settembre, alle 17.30, presso la palestra Polivalente di Gubbio, si sfideranno sotto rete la squadra umbra Bartoccini Fortinfissi Perugia e la neo promossa Acqua e Sapone Roma Volley Club, per un pomeriggio di grande volley.

L’acquisto dei biglietti per assistere alla gara – l’importo verrà devoluto in beneficenza – potrà essere effettuato presso gli uffici dello IAT in via della Repubblica a Gubbio, fino al giorno prima dell’evento.

Per accedere alla partita è obbligatorio essere in possesso del Green pass, i bambini fino a 6 anni compiuti che staranno in braccio al genitore entreranno gratis. I posti alla Polivalente sono limitati, causa emergenza Covid.