 Grande successo per la cena del Comitato “Sì Rotatoria – No T Red” a San Lorenzo - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Grande successo per la cena del Comitato “Sì Rotatoria – No T Red” a San Lorenzo

Redazione

Grande successo per la cena del Comitato “Sì Rotatoria – No T Red” a San Lorenzo

Sab, 16/08/2025 - 12:07

Condividi su:

Serata riuscitissima quella organizzata dal Comitato “Sì Rotatoria – No T Red” presso l’area verde di San Lorenzo a Bastia Umbra. Il clima gradevole, l’ottimo cibo e la calorosa partecipazione hanno contribuito a creare un’atmosfera conviviale e festosa. Raggiunto il traguardo dei 100 partecipanti, un risultato che conferma la voglia di socialità e coesione della comunità.

L’iniziativa aveva anche un obiettivo solidale: raccogliere contributi volontari per acquistare un defibrillatore da posizionare proprio nell’area verde del quartiere. La generosità dei presenti ha permesso di superare la quota di 800 euro raccolti. Numerosi sostenitori, impossibilitati a partecipare perché in ferie, hanno contattato il Comitato per comunicare la loro intenzione di contribuire, auspicando che presto si organizzi un’altra occasione di incontro.

Novità sui verbali
Sul fronte delle iniziative civiche, è di questi giorni la determina comunale che annulla 84 sanzioni aggiuntive (art. 126 C.d.S.), accogliendo in parte l’istanza di annullamento in autotutela presentata dal Comitato nelle scorse settimane. È un primo risultato concreto, e si auspica che possano esserci sviluppi positivi anche per gli altri verbali accessori ancora non annullati.

Per quanto riguarda invece la decurtazione dei punti patente ai cittadini che, oltre ad aver pagato, hanno presentato i dati del conducente, il Comitato ritiene che non verrà applicata a nessuno. A tal proposito, si invita chi ha pagato e comunicato i dati del guidatore a verificare sul Portale dell’Automobilista l’eventuale decurtazione. Nel caso, seppur improbabile, di punti sottratti, è possibile contattare il Comitato via WhatsApp al 320 450 9840.

Prossime iniziative
Soddisfatte dell’esito della serata le due portavoce, Paola Mela e Katiuscia Malfetta, che hanno ribadito la volontà di organizzare nuove iniziative per rafforzare lo spirito di comunità e continuare a occuparsi concretamente dei problemi dei cittadini.

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in italia

TOP della Settimana

Assisi
Gravissimo incidente sulla Ss75 Centrale umbra, bisarca precipita nel terreno sottostante dopo tamponamento | Aggiornamenti
Città di Castello
Rissa tra 10 giovani alle 4 di notte, lanciate pure pietre e danneggiata una vetrina

Nei dintorni

Foligno

Nonna Iside sbarca in Texas con le sue ricette

Perugia

“Sapore di Inclusione”: Croce Rossa di Perugia trasforma lo spreco in valore attraverso formazione e solidarietà

Foligno

Tornano le tre Masterclass degli Amici della Musica di Foligno

in umbria

gli ultimi pubblicati

Ultim'ora Italia

Ucraina, Melania Trump e la battaglia per i bambini rapiti: la lettera a Putin

Ultim'ora Italia

Vaccini, Schillaci revoca Nitag dopo polemica per nomina due membri sostenuti dai No Vax

Assisi

Grande successo per la cena del Comitato “Sì Rotatoria – No T Red” a San Lorenzo

Ultim'ora Italia

Ucraina, Trump: “D’accordo con Putin, serve accordo di pace e non tregua”

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!