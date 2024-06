Grande successo al Centro Speranza di Fratta Todina per "La bellezza che unisce" - Tuttoggi.info

Grande successo per “La bellezza che unisce”, la serata di inclusione, moda, musica e divertimento che ha animato venerdì scorso il parco del Centro Speranza di Fratta Todina. Un evento reso speciale da un ospite d’eccezione, Tiberio Timperi, giornalista e conduttore radiotelevisivo, che ha presentato una sfilata di moda che ha visto gli ospiti della struttura indossare gli abiti e gli accessori di Firenze Moda Fashion Store.

“Non ero a conoscenza di questa struttura, l’amico Francesco Federici mi ha raccontato di questa realtà e mi ha chiesto di essere presente. Ho accettato con molto piacere perché sono queste le realtà che, in qualche modo, sono vicine a quelle famiglie che devono affrontare certi problemi. Venendo in un posto così capisci come le parole normalità e felicità possono essere delle scatole vuote. Non esiste l’aggettivo normale, che andrebbe abolito, mentre la felicità potrebbe avere mille volti: questo è uno di quei volti che restituisce speranza ai genitori”, ha commentato Tiberio Timperi.

Ad aprire l’iniziativa Giuseppe Antonucci, presidente dell’Associazione Madre Speranza Odv, che ha dato la parola a Madre Maria Stella Bordacchini, direttrice generale del Centro Speranza, a Gianluca Coata, sindaco di Fratta Todina, e a Maria Rita Bosi del Centro disturbi della nutrizione e dell’alimentazione di palazzo Francisci di Todi. Tra gli ospiti presenti c’erano Chiara Tomassoni e Simona Montagnoli, che si occuperanno di sociale e disabilità nella nuova giunta di Marsciano, Agnese Cerquaglia, neo sindaca di Monte Castello di Vibio, e Francesco Federici, sindaco di Massa Martana.

Prima della sfilata Antonucci ha anche ringraziato Firenze Moda Fashion Store, il service audio Ldm Service, la danzatrice di modern jazz Ilaria Breschi, la ditta Tre Archi, gli operatori di street food presenti ed in particolare Musica per i Borghi, che ha messo a disposizione il duo musicale, composto da Vieri Venturi (pianoforte e voce) e Sandro Paradisi (fisarmonica e tastiera), e ha offerto una torta per tutti i presenti.

Luogo: Fratta Todina