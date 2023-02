Grande Fratello anticipazioni, Daniele urla in confessionale | Martina e Oriana ancora lite - Tuttoggi

Oriana al televoto, ma è la preferita

Oriana Marzoli, che gode del supporto del popolo di Twitter con l’hashtag #oriele, è intanto al televoto non eliminatorio, ma secondo i sondaggi sarebbe anche la preferita: il più votato o la più votata del pubblico guadagnerà l’immunità dalle nomination di giovedì 16 febbraio e, automaticamente, non sarà a rischio eliminazione per la puntata di lunedì prossimo, 20 febbraio. Secondo gli ultimi sondaggi (non ufficiali) Oriana Marzoli avrebbe oltre il 37% delle preferenza, segue a scia Nikita Pelizon con quasi il 37%.

Il malessere di Daniele, vuole lasciare la casa del Grande Fratello?

Durante la sera di San Valentino (in occasione della quale i ‘vipponi’ hanno scritto messaggi d’amore su palloncini), Daniele Dal Moro ha vissuto un momento di profonda crisi, tanto da minacciare di abbandonare la casa del Grande Fratello. L’ex tronista, infatti, è perennemente in crisi tra i sentimenti nei confronti di Martina Nasoni e Oriana Marzoli, ma nelle ultime puntate sembra essersi schierato dalla parte della modella venezuelana, suscitando l’ira di Martina. In un ‘drammatico’ confessionale della sera di San Valentino, Daniele ha urlato: “Le persone sincere qui muoiono”. “Devo vedere le persone che dicono che parlo male, che li tratto a pesci in faccia, ma vaffanculo. Che facessero la tv con qualcun altro, sto qua per fare un percorso e speravo fosse decente – si è sfogato Daniele con gli autori del GF – Visto che fino ad ora sono arrivato, me ne vado via che sto bene non che sto male, dopo in ambulanza me ne vado io, non voi. Qua le persone sincere e pulite muoiono e basta, sono tutti qui a vendere l’anima. Di quelli come me non frega un cazzo a nessuno”

Oriana “Non lo faccio andare via”

Oriana ha ascoltato le urla del suo Daniele fuori dal confessionale e ad Alberto De Pisis ha detto: “Non lo faccio andare via”. Poi è andata dritta da Daniele: “Se esci domani, ti dico, non mi interessi più”. “Sei pesante”, la risposta di Daniele che continua a vivere un momento decisamente difficile all’interno della Casa del Grande Fratello. Nella puntata di domani, 16 febbraio, Alfonso Signorini cercherà di far chiarezza nel cuore di Daniele, cercando di capire se sia arrivato il momento di lasciarsi finalmente andare nella storia con Oriana, e superare l’ostacolo Martina.