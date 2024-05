Grande entusiasmo per la riuscita dell'esperienza Erasmus che ha coinvolto studenti e docenti della Pianciani-Manzoni  - Tuttoggi.info

Santiago de Compostela tra il 21 e il 26 Maggio ha visto insegnanti e studenti della secondaria Pianciani-Manzoni dell’IC Spoleto 2 protagonisti di un percorso di formazione e apprendimento che ha dato l’opportunità di immergersi nella cultura spagnola

Santiago de Compostela tra il 21 e il 26 Maggio ha visto insegnanti e studenti della secondaria Pianciani-Manzoni dell’IC Spoleto 2 protagonisti di un percorso di formazione e apprendimento che ha dato l’opportunità di immergersi nella cultura spagnola, di condividere momenti di vita quotidiana con coetanei stranieri in un contesto autentico e stimolante.

I sorrisi dei nostri studenti durante il soggiorno spagnolo e al loro rientro, brillano più di mille parole e rappresentano la testimonianza vivente dei legami che si sono instaurati tra i ragazzi delle due nazioni, delle barriere che si sono abbattute e degli orizzonti che si stanno allargando nella nostra scuola. Santiago è una città cosmopolita, meta di pellegrinaggio da tutto il mondo con la presenza di tanti parchi urbani ben curati, con tanto verde, panchine, giochi per bambini, un sistema di mobilità pubblica efficace e un centro urbano pedonale che la rendono una città sostenibile e a misura d’uomo, luogo ideale di incontro e condivisione. In questa splendida città si è conclusa il 26 maggio la mobilità in Spagna di 12 studenti e studentesse delle classi terze selezionati per merito e comportamento, che hanno avuto, grazie all’impegno, alla costanza, alle elevate competenze civiche e relazionali, dimostrate nei tre anni di scuola secondaria di 1° grado, la possibilità di usufruire di questa grande opportunità di crescita, la mobilità Erasmus.

Al percorso hanno preso parte anche un insegnante accompagnatore, il dirigente e un docente che hanno effettuato attività di job shadowing, e cinque insegnanti tra Primaria e Secondaria, che hanno partecipato ad attività STEM e innovazione digitale nella didattica. Cinque giorni di formazione, che hanno permesso di aggiungere nuove competenze STEM, digitali, artistiche musicali e teatrali, nonché competenze interculturali e sulla metodologia CLIL nel proprio bagaglio professionale; tutto ciò grazie all’accreditamento Erasmus del nostro Istituto. Una delle tante cose che accomuna l’Istituto comprensivo Spoleto 2 all’IES (Instituto de Educación Secundaria) Arcebispo Xelmírez I è la caratteristica di essere entrambe scuole dove si insegna l’amore per le arti, il teatro, la musica e l’amore per il bello. Il gruppo di Spoleto si è trovato perfettamente a proprio agio in questo luogo in cui è riuscito a fare gruppo, mettersi in gioco, credere nella formazione continua, discutere e confrontarsi su come innovare la didattica per guidare gli alunni nello sviluppo delle competenze, pensare e progettare attività da portare nelle aule.

Il successo di questo progetto è il risultato dell’impegno costante dell’ Istituto nel promuovere progetti educativi di alto valore, supportando gli studenti nel loro percorso di crescita personale e accademica. L’esperienza Erasmus non è stata semplicemente un programma di scambio, ma un ponte verso il futuro, una porta aperta sul mondo, un’opportunità per crescere e diventare cittadini globali, consapevoli e responsabili. Tra le tante tappe formative a cui hanno partecipato i ragazzi e i docenti, la visita al Cimus Centro Singular de Investigación en Medicina Molecular y Enfermedades crónica; la visita guidata alla Coruna, le attività formative al Vermislab e così via per cinque giorni intensi di Learning by doing, cooperative learning, tinkering, per citare solo alcune delle metodologie utilizzate in una didattica per competenze in cui l’obiettivo è stato porsi delle domande, sperimentare e cercare di darsi delle risposte, praticamente imparare ad imparare!

Soddisfatta di questa esperienza la Scuola già pensa alla mobilità del prossimo anno che coinvolgerà altri alunni ed altri docenti, convinta che il coinvolgimento di tutta la comunità educante rappresenti il motore di una scuola che funziona e che crede fortemente nel valore della condivisione.



