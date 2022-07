Grande entusiasmo a Todi per l’Umbria cinema festival, il programma di domenica | Foto

In corso a Todi la seconda edizione dell'evento dedicato a cinema e spettacolo, promosso da Regione, Comune e Film commission

Grande entusiasmo per l’Umbria Cinema Festival, l’evento alla seconda edizione in programma fino a domani (domenica 24 luglio) a Todi. A promuoverlo la Umbria Film Commission, Regione Umbria e Comune di Todi.

Venerdì si è svolta l’inaugurazione ufficiale alla presenza dell’assessore regionale Paola Agabiti e del sindaco di Todi Antonino Ruggiano oltre che del presidente della Film commission Paolo Genovese, con le prime proiezioni dei film, il taglio del nastro della mostra di MaMo e la serata in piazza del Popolo con Alessandro Preziosi e Mogol. Per questa sera (sabato) invece c’è grande attesa per l’evento con Ricky Tognazzi (che nel pomeriggio presenterà il docufilm sul padre Ugo a 100 anni dalla nascita) e Simona Izzo.