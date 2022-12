Grafiche Millefiorini, 30anni di attività raccontati nel calendario 2023 - Tuttoggi

Il calendario "Per fare un libro ci vuole... una Tipografia!" è un modo per ringraziare coloro che in 30 anni sono stati vicini all'azienda

Il calendario 2023 delle Grafiche Millefiorini rende onore ai suoi 30 anni di attività.

Anche quest’anno, come da tradizione le Grafiche Millefiorini di Norcia non hanno voluto mancare il consueto appuntamento.