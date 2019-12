Graduatorie per gli asili, il Consiglio vuole cambiare le priorità - Tuttoggi

Approvato dal Consiglio comunale, con 18 voti a favore (maggioranza e M5S) e 7 astenuti (centro-sinistra) l’ordine del giorno con le modifiche al Regolamento per l’accesso ai servizi socio-educativi per la prima infanzia del Comune di Perugia.

L’atto è stato illustrato dal consigliere Nicola Volpi, di Progetto Perugia, il quale ha ricordato come il regolamento, approvato dal 2013, non tenga conto di alcune condizioni che portano evidenti disparità nella compilazione delle graduatorie.

Le modifiche più importanti

Tra le novità principali apportate nell’articolo, il consigliere di Progetto Perugia segnala le seguenti: nella sezione A (condizione del minore) introduzione di punteggio per chi era presente nella lista d’attesa dell’anno precedente.

Nella sezione B (composizione nucleo familiare), la novità principale riguarda i fratelli gemelli per i quali la domanda sarà unica ed indivisibile evitando, come può accadere ora, che i fratelli vengano ammessi in scuole diverse. Inoltre viene previsto un punteggio in favore del nucleo che sia in attesa di un ulteriore figlio (nuova gravidanza).

Nella sezione C (condizione dei genitori) le novità riguardano l’assegnazione di punteggi più alti in favore dei genitori/studenti, dei genitori che siano volontari del servizio civile, dei genitori che hanno tipologie di contratto flessibile (co.co.co, interinale, ecc.).

La nuova tabella proposta

CRITERI E PUNTEGGI PER LA COMPOSIZIONE DELLA GRADUATORIA DI ACCESSO ALL’ASILO NIDO COMUNALE

CONDIZIONI DI PRIORITA’ ASSOLUTA

Bambino già frequentante dall’anno precedente ed ancora in età utile

Bambino portatore di handicap (con certificazione medica)

Bambino con grave situazione di disagio socio-psicologico legata al nucleo familiare

( con relazione dell’assistente sociale)

ELEMENTI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI

PER LA COMPOSIZIONE DELLA GRADUATORIA

A) CONDIZIONE DEL MINORE

• Bambino con fratello/sorella già frequentante dall’anno precedente ed ancora in età

utile per la frequenza al nuovo anno scolastico. 12 punti

• Orfano o figlio naturale riconosciuto da un solo genitore. 25 punti

• Figlio di genitori separati o divorziati (si allega copia dei relativi atti). 10 punti

• Figlio convivente con un solo genitore senza altri adulti presenti nel nucleo familiare. 6 punti

• Figlio convivente con un solo genitore con altri adulti presenti nel nucleo familiare. 3 punti

• Figlio di genitori, riconosciuti entrambi invalidi dal 67% al 100% (si allega certificato

di invalidità) 20 punti

• Figlio di genitori di cui uno riconosciuto invalido dal 67% al 100% (si allega

certificato di invalidità). 10 punti

• presenza in precedente lista di attesa (per coloro che avevano sottoscritto la

domanda nel periodo del bando di iscrizione del precedente anno scolastico) 4 punti

B) COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE

• Altri figli nella fascia d’età 7 – 14 anni. 1 punti per figlio

• Altri figli nella fascia d’età 0 – 6 anni. 2 punti per figlio

• Nuova gravidanza in corso ( con certificazione medica) 3 punti

• Gemelli (domande indivisibili) 5 punti

• Familiare facente parte dello stesso nucleo familiare bisognoso di cure e assistenza

con handicap grave o invalidità al 100% (allegare documentazione) 6 punti

C) CONDIZIONE LAVORATIVA GENITORI

padre madre

• Disoccupato (iscritto alle liste di disoccupazione al centro dell’impiego) 5 punti

• Studente non lavoratore con obbligo di frequenza 7 punti

• Studente non lavoratore senza obbligo di frequenza 6 punti

• Lavoratore dipendente o autonomo:

1. Con orario di lavoro fino a 15 ore settimanali 7 punti

2. Con orario di lavoro da 16 a 23 ore settimanali 8 punti

3. Con orario di lavoro da 24 a 30 ore settimanali 9 punti

4. Con orario di lavoro da 31 a 36 ore settimanali 10 punti

5. Con orario di lavoro da 37 ore settimanali in poi 11 punti

• Volontario Servizio Civile o praticanti in attesa di sostenere l’esame di stato 8 punti

• Lavoratore con contratto co.co.co o contratto di lavoro interinale 7 punti

• Lavoratore attualmente non occupato che documenti una attività lavorativa di almeno 90 giorni negli ultimi 12 mesi. 5 punti

• Sede lavorativa in forma prevalente fuori del Comune di Perugia (almeno 25 Km) 4 punti

• Lavoratore con impegno di lavoro notturno di almeno 5 notti al mese 1 punto

I genitori dei bambini non ancora nati la cui nascita è prevista entro il successivo 30 aprile hanno la possibilità di presentare la domanda di iscrizione presentando la relativa certificazione medica attestante la presunta data del parto.

Zuccherini (PD) ha confermato l’astensione del suo gruppo sull’odg per due motivi. In primis perché la modifica proposta va ad intaccare un regolamento che finora ha ben funzionato, risultando esaustivo in tutte le sue parti. In secondo luogo perché alcuni punteggi proposti suscitano delle perplessità.

Il consigliere del Pd ha poi espresso rammarico per il fatto che un tema tanto importante sia stato liquidato in commissione in un’unica seduta quando avrebbe richiesto maggiori approfondimenti.