Gospel e presepe il 2-3 gennaio per il Natale ad Assisi - Tuttoggi

Ancora due appuntamenti di rilievo per il “Natale ad Assisi”. Oggi pomeriggio, 2 gennaio, alle 18 è previsto il concerto gospel nella cattedrale di San Rufino con David Bratton& Every Praise Gospel Choir (l’ingresso è libero). Un modo questo per iniziare il nuovo anno all’insegna della musica e dello stare insieme.

Domani pomeriggio, altro evento importante per queste festività: un grande presepe vivente, con oltre cinquanta figuranti di Assisi e Greccio, verrà messo in scena, alle 15.30, davanti alla Basilica di San Francesco, per ricordare l’ottavo centenario del primo presepe al mondo realizzato nel borgo reatino.