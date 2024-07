Good Morning Sibillini, con Macereto si è conclusa la prima parte del progetto - Tuttoggi.info

Grande partecipazione e apprezzamento da parte dei partecipanti. Il primo settembre si riparte con le nuove tappe che toccheranno gli altri Comuni del Parco

Domenica scorsa, Macereto e i suoi altipiani sono stati lo scenario conclusivo della prima tranche di escursioni a piedi e in e-bike, organizzata dal Parco Nazionale dei Monti Sibillini nell’ambito del progetto Good Morning Sibillini.

“Non siamo stupiti della grande partecipazione riscontrata per questa nostra proposta turistica resa possibile grazie a un finanziamento del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica” sottolinea il presidente dell’ente, Andrea Spaterna. “La formula, già sperimentata in passato, è stata rinnovata quest’anno con escursioni affidate a guide esperte, oltre alla possibilità di usufruire di ulteriori contributi qualificati di professionisti e studiosi su tematiche varie, dalla botanica del territorio alla storia dei borghi rurali, che arricchiscono l’esperienza di conoscenza per i partecipanti. Inoltre, la possibilità di poter chiudere la giornata con una degustazione di prodotti tipici, rende ancor più interessante l’offerta che, ricordo, è totalmente gratuita. Ecco perché in tanti si sono iscritti e, sono certo, continueranno a farlo per le prossime escursioni che ripartiranno a settembre e toccheranno tutti i comuni del Parco”.

“Quello che cerchiamo di fare con Good Morning Sibillini” prosegue Spaterna “è rendere evidente come il Parco e il suo territorio possa rappresentare un’opportunità per coloro che cercano un tipo di turismo lento, responsabile, consapevole e, al tempo stesso, adatto a tutti, sia ai più esperti escursionisti che alle famiglie. Parliamo di un contesto straordinario dal punto di vista ambientale e paesaggistico, ma anche culturale e storico, con comunità e un’economia che stanno ripartendo dopo il blackout sismico e che meritano di essere accompagnate e sostenute in una logica sinergica di tutela e valorizzazione del patrimonio naturalistico”.

Le passeggiate e pedalate di gusto, questo il sottotitolo del progetto Good Morning Sibillini, riprenderanno a partire da domenica 1° settembre con la tappa di Montefortino e proseguiranno tutte le domeniche fino al 26 ottobre. Il programma completo è consultabile sul sito del Parco. Per informazioni e iscrizioni: 353 4670529.





Luogo: PIEVE TORINA, MACERATA, MARCHE