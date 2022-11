La Gola del Bottaccione è tra i 100 geositi più rappresentativi della Terra - Tuttoggi

Insieme all'importante sito naturalistico e scientifico di Gubbio anche i Campi Flegrei e la frana del Vajont, l'elenco è stato stilato dall’International Union of Geological Sciences (Iugs)

La Gola del Bottaccione di Gubbio tra i 100 geositi più rappresentativi della Terra secondo l’International Union of Geological Sciences (Iugs), organismo scientifico mondiale fondato nel 1961, che ha inserito nello speciale elenco anche i Campi Flegrei e la frana del Vajont.

“Siamo in presenza di un risultato senza precedenti – ha dichiarato Mario Bentivenga, geologo e responsabile ‘Patrimonio Geologico e Geodiversità’ della Società Italiana Geologia Ambientale (Sigea) – Negli ultimi decenni molti ricercatori hanno studiato, in silenzio e con molta convinzione, siti di grande rilevanza geologica per far si che venissero geoconservati e successivamente valorizzati. In questi giorni è uscito il risultato di una selezione attenta dei 100 geositi più rappresentativi della Terra e ben tre sono italiani”.