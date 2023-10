Godioli & Bellanti festeggia 100 anni di attività con la 4^ generazione "Avanti rispettando tradizione" - Tuttoggi.info

L'azienda di Città di Castello è stata fondata nel 1923, giornata di festa all’Opera Pia ‘Officina operaia Giovanni Ottavio Bufalini’ (ex sede storica)

Godioli & Bellanti compie 100 anni. Un traguardo importante per l’azienda di Città di Castello specializzata nella produzione di impianti e macchinari per la lavorazione di tabacco ma anche di erbe officinali, biomasse e food, arrivata oggi alla quarta generazione.

Per festeggiare il primo secolo di storia, l’azienda, fondata nel 1923 dal sodalizio dei due soci Gino Godioli e Angelo Bellanti, ha organizzato ieri (6 ottobre) un evento all’Opera Pia ‘Officina operaia Giovanni Ottavio Bufalini’, sede storica della Godioli & Bellanti, donata al Centro di formazione professionale dagli stessi fondatori. All’iniziativa, oltre ai vertici dell’azienda Lorenzo e Cesare Curina, Francesco Bellanti e Angelo Benedetti, c’erano il vescovo monsignor Luciano Paolucci Bedini, il sindaco tifernate Luca Secondi, il dg di Confindustria Umbria Simone Cascioli e Alvaro Tacchini, storico locale e presidente dell’Istituto di Storia Politica Sociale Venanzio Gabriotti.

“Avere l’opportunità di celebrare oggi questo traguardo così straordinario, ci rende particolarmente orgogliosi – ha commentato Angelo Benedetti, dg di Godioli & Bellanti – Un traguardo che non sarebbe stato possibile senza i lavoratori e le lavoratrici che nei decenni hanno messo a disposizione talento, passione e creatività. È partito tutto dalla visione e tenacia dei nostri bisnonni, che sono stati capaci di dare vita alla storia di un pezzo dell’imprenditoria altotiberina e umbra, storia che abbiamo ereditato e di cui cerchiamo di essere all’altezza, avendo grande rispetto della tradizione ma anche ispirati dalla volontà di innovare guardando al futuro. È questo approccio lo vogliamo mantenere anche per i prossimi 100 anni”.

“Ci sono pagine di vita quotidiana di una comunità locale che si consegnano alla storia – ha sottolineato il sindaco Secondi che ha partecipato all’iniziativa assieme al vice Giuseppe Bernicchi – quella di oggi è una di queste. La Godioli & Bellanti con il secolo di vita, i progetti, le conquiste in ambito internazionale, i traguardi raggiunti rappresenta un vanto per la città”.

La storia della Godioli & Bellanti è stata ripercorsa da Alvaro Tacchini, che ha legato il percorso di sviluppo dell’azienda a quello del territorio altotiberino, a cui non ha mai mancato di offrire il proprio contributo con iniziative in campo sociale, culturale e ambientale. “Non ci sfugge il ruolo sociale di cui l’azienda è investita – ha aggiunto Benedetti – siamo infatti convinti che la qualità della vita non è solo un fatto economico. Da tempo collaboriamo con servizi sociali e strutture sanitarie, dando un sostegno concreto alle principali attività culturali, iniziative ricreative di piccole realtà territoriali, attività sportive di natura dilettantistica, campagne di solidarietà e attività di volontariato”.

L’azienda, che ha già raggiunto gli obiettivi di budget 2023 e si affaccia a quelli del 2024, è al momento in forte espansione. Sensibile da anni alla questione ecologica, è dotata di due impianti fotovoltaici, uno con una potenza elettrica che la rende completamente autonoma dal punto di vista energetico, l’altro a cessione totale verso la rete elettrica nazionale.

La storia

Godioli & Bellanti nasce nel 1923 quando Gino e Angelo aprono la loro officina meccanica, che in breve tempo, grazie alla produzione di macchinari per l’agricoltura, opere civili ed edili, diventa un riferimento importante per tutto l’Altotevere. La prima grande svolta arriva nel 1934 quando, dietro una importante commissione, vengono prodotte le prime lamiere d’acciaio e i primi 3000 essiccatori per il tabacco: comincia così quel rapporto storico tra azienda e tabacco, una costante che tra fine anni ’50 e inizio ’60 assunse proporzioni fortemente caratterizzanti per l’economia tifernate. Contestualmente si espande anche l’installazione dei termoimpianti anche per importanti strutture alberghiere in tutta Italia e pure l’impiantistica industriale, come la stiratura a vapore per le principali aziende umbre, dalla Buitoni alla Perugina.

Nel 1963 la Godioli & Bellanti diventa spa ed è una delle prime aziende a trasferirsi nella nascente zona industriale nord dove ha tuttora sede. Nazzareno e Dino Godioli e Alvaro Bellanti sono i fautori di una crescita esponenziale. Un’altra svolta fondamentale si ha a metà ‘Settanta ’70 con l’ingresso in azienda della terza generazione. Sino ad allora il mercato era stato per il 90% di ambito nazionale, ma ora apre dapprima all’Europa e, negli anni ’80, si espande in Brasile, Cuba, India, Thailandia, Africa. Negli anni ’90 è la volta della Cina.

A inizio anni 2000, con gli ingegneri Lorenzo e Cesare Curina, si consolida la fase progettuale che diviene preponderante rispetto a quella produttiva sul piano quantitativo. Nel 2007 entra in azienda la quarta generazione che, affiancata dalla terza inizia, ad avviare la Godioli & Bellanti nella contemporaneità, implementando nuovi sistemi informatici per la progettazione 3D. A partire dal 2018 l’azienda ha introdotto un sistema qualità integrato che ha portato l’azienda a certificarsi ISO 9001. Nel 2021 il management dell’azienda passa alla quarta generazione nominando Direttore Generale il ragionier Angelo Benedetti con la costante supervisione della terza generazione unendo cosi innovazione e esperienza per proiettare la società nel futuro.