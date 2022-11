Gli studenti di Cascia a lezione con i Carabinieri su violenza di genere e tutela delle vittime - Tuttoggi

Hanno partecipato, in qualità di relatori, il Comandante della Compagnia Carabinieri di Norcia Capitano Simone Alfano, che è stato affiancato a Cascia dal Comandante della Stazione Carabinieri di Cascia, Maresciallo Ordinario Alessandro Gambardella, e a Norcia dal Luogotenente Gianni Sbardellati, Comandante della Stazione Carabinieri di Norcia, e dal Maresciallo Giovanni Balsamo, addetto alla stazione Carabinieri di Norcia.

I Carabinieri hanno parlato a due classi quarte, del liceo scientifico e dell’IPSIA.

La lezione tenuta dai Carabinieri è stata incentrata sulla violenza di genere e sulla tutela delle vittime vulnerabili. I Carabinieri hanno evidenziato come esistono varie forme di violenza, non solo fisica, ma anche psicologica, economica e domestica. Sono state affrontate le novità introdotte dalla legge n. 69 del 19 luglio 2019 c.d. “Codice Rosso”, approfondendo le fattispecie di reato dei maltrattamenti contro familiari e conviventi e degli atti persecutori (stalking). È stata posta particolare attenzione sui fattori di rischio e sulle vulnerabilità delle vittime di tali condotte delittuose, caratterizzate dall’abitualità e fondate su una relazione asimmetrica, squilibrata, patologica, nella quale il reo assoggetta la vittima e la controlla. Agli studenti è stato illustrato il ciclo della violenza, un’escalation di condotte delittuose che generano le condotte tipiche della violenza di genere. Agli studenti è stata illustrata la rete anti-violenza, il ruolo dell’Arma dei Carabinieri e del 112, le attività del numero di pubblica utilità 1522 attivo 24 ore su 24, le associazioni presenti sul territorio, il ruolo dei servizi sociali e di supporto psicologico, i centri per gli uomini maltrattanti. Un focus particolare è stato posto sulle misure di prevenzione e di contrasto ai fenomeni, come l’ammonimento del Questore, le misure cautelari e precautelari.

L’incontro fa seguito e riprende le tematiche trattate all’evento “Sentieri interrotti”, promosso dall’Amministrazione Comunale di Cascia su idea dell’assessore Monica del Piano, strutturato in due momenti: rispettivamente in data 25.11.2022 dalle ore 09.00 per inaugurazione della “panchina gialla contro il bullismo” presso le scuole elementari in Papa Leone XII, poi successivamente dalle 10.45 alle 13.00 presso la Sala della Pace ove si è tenuta la conferenza “Stop violence against women” con relatori: Dott.ssa Bruzzone Roberta quale criminologa forense, Prof.ssa Galassi Roberta preside dell’Istituto Alberghiero di Spoleto con distaccamento in Cascia, Arcivescovo Boccardo Renato per la diocesi Spoleto-Norcia, rappresentante della Regione Umbria, Padre Pietro Bellini frate agostiniano in Cascia, alla quale hanno assistito gli studenti di tutte le classi di ogni ordine e grado delle scuole di Cascia, circa le tematiche della violenza di genere in danno delle vittime vulnerabili.

Uscire dalla violenza si può, non restare in silenzio! Questo è lo slogan con il quale i Carabinieri hanno concluso la giornata, molto apprezzata da studenti ed insegnanti, i quali non hanno esitato a porre le domande e le loro curiosità.

L’incontro del 28, avvia un ciclo che riguarderà altri appuntamenti con gli studenti delle scuole elementari e medie.

Foto repertorio TO