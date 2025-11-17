Gli studenti delle quinte Liceo e ITI di Nocera in full-immersion nelle sedi dell’Unione Europea - Tuttoggi.info

Bruxelles non si può di certo definire una città da sogno. Un centro città simile ad un salotto, qualche bella via già addobbata per Natale ma per il resto niente di trascendentale. Quello che conta nella capitale belga sono i palazzi delle istituzioni europee, tutti concentrati nel quartiere apposito.

Consiglio europeo, Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea, Parlamento: sono questi i quattro dei sette centri di potere dell’UE, (a cui si è aggiunto il Comitato delle Regioni, organo consultivo del Parlamento) che gli studenti del Sigismondi di Nocera Umbra hanno potuto visitare e conoscere da vicino nella settimana dal 9 al 13 novembre 2025. La mobilità Erasmus+ a Bruxelles è stata organizzata insieme al Lycée La Briquerie de Thionville (Francia) in base alla formula che prevede che due scuole accreditate possono effettuare una mobilità congiunta presso la sede delle istituzioni europee. Il titolo del programma è stato “A scuola d’Europa: giovani cittadini tra territori, Bruxelles e l’Unione Europea”. A fare da padrona di casa la dott.ssa Gabriella Ceccarelli, dirigente dell’ufficio di Bruxelles della Regione Umbria: grazie a lei infatti gli otto studenti italiani (sette del Liceo delle Scienze Umane e uno dell’Istituto Tecnico Industriale, tutti frequentanti le classi quinte) insieme ai quattro studenti francesi, sono stati guidati alla scoperta dei vari organi politici con la passione e la competenza che da anni la contraddistingue.Tutti gli incontri sono stati svolti in modo dinamico e partecipativo con gli studenti che si sono calati nelle vesti dei commissari e dei parlamentari per simulare le decisioni che vengono prese ogni settimana dagli organi dell’Unione Europea. Da segnalare gli incontri con l’ambasciatore Marco Canaparo, rappresentante permanente d’Italia presso l’Unione Europea, e con la deputata umbra Camilla Laureti: entrambi si sono intrattenuti con gli studenti per spiegare loro le difficoltà e l’orgoglio di rappresentare l’Italia e gli interessi della nostra Regione in questo difficile momento storico. Particolarmente apprezzata la visita al Parlamentarium, un affascinante museo interattivo, finalizzato a raccontare la storia della costruzione europea negli anni. Il percorso, svolto in due giorni particolarmente intensi, si è concluso con un incontro con i giovani del Quest, un’organizzazione non governativa (ONG) che si caratterizza per un forte impegno didattico ed educativo volto alla diffusione dei valori fondanti dell’Unione Europea.Alla visita hanno partecipato due giovani dottorandi dell’Università per Stranieri di Perugia, ormai partner storico del Liceo nocerino, i quali hanno svolto una preziosa opera di rinforzo e approfondimento delle competenze acquisite.Gli studenti italiani, guidati dal prof. Morini e dalle professoresse Cinzia Siena e Laura Bargagna, prima di tornare a Nocera, si sono concessi una meritata escursione culturale nelle vicine città di Bruges e Gent.Se infatti i giovani hanno l’opportunità di approfondire il ruolo delle istituzioni comunitarie nelle decisioni che avranno un impatto sul loro avvenire, la politica ha l’occasione unica di conoscere da vicino i sogni e le aspettative delle nuove generazioni, così da essere in grado di costruire risposte adeguate ai bisogni dei cittadini europei di domani”. “E’molto importante far conoscere ai nostri giovani, attraverso un’esperienza diretta, l’attività svolta dagli eurodeputati, dai gruppi politici e dalle Commissioni, per aiutarli a essere cittadini sempre più informati e consapevoli. Queste iniziative educative-didattiche rappresentano una risorsa anche per la politica: solo se siamo capaci di ascoltare le nuove generazioni e di intercettare i loro bisogni e le loro aspettative, rispondendo in modo adeguato al loro futuro” afferma il dirigente scolastico, prof. Leano Garofoletti.