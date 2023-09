Gli sbandieratori di Orvieto festeggiano la promozione in Serie A: "Traguardo storico" - Tuttoggi.info

Domenica 1 ottobre, a partire dalle 16, il gruppo celebrerà la vittoria ottenuta nei campionati di Serie B dello scorso 10 settembre a Cavriago.

Sbandieratori e musici dei quartieri di Orvieto in festa per la storica promozione in Serie A: domenica 1 ottobre, a partire dalle 16, il gruppo celebrerà la vittoria ottenuta nei campionati di Serie B dello scorso 10 settembre a Cavriago. Alle 16 da Piazza Cahen partirà la parata dei gruppi storici di Calvi, Città della Pieve, Montefalco, Viterbo e Orvieto, che arriverà in Piazza Duomo. Alle 17 in Piazza del Popolo la grande esibizione finale.

“La promozione in serie A – commenta il caposquadra degli Sbandieratori e musici dei Quartieri di Orvieto, Mirko Grillo – per noi rappresenta un traguardo storico e abbiamo voluto organizzare nella nostra città una parata per festeggiare con tutti gli orvietani. Siamo molto attaccati alla nostra città e aver raggiunto questo risultato con i nostri colori è per noi motivo di grande orgoglio“.