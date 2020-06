Gli eventi di Todi non si fermano, ecco il nuovo programma - Tuttoggi

L’Amministrazione Comunale di Todi ha coordinato un fitto programma di eventi che animeranno la città fino alla fine del 2020.

L’emergenza pandemia

Programma stravolto dall’emergenza COVID19, ma ora recuperato con manifestazioni ridistribuite a livello di date e ripensate alla luce delle misure di sicurezza previste dalle normative.

Privilegiando dove possibile spazi all’aperto, e valorizzando altri spazi culturali e suggestivi angoli della città.

Vede la luce quindi un nuovo elenco di eventi, suscettibile di leggere variazioni anche migliorative.

Le grandi manifestazioni

Sono confermate le grandi manifestazioni ormai pluriennali, come il Todi Festival e il Gran Premio Mongolfieristico.

Si inserisce la novità dei Campionati Italiani Assoluti di Tennis, al via in questi giorni nel Tennis Club di Pontenaia, che insieme alla Festa Europea della Musica faranno da prologo al programma annuale.

Si proseguirà anche in autunno con particolare attenzione per il settore enogastronomico, di grande richiamo turistico, culminando con una ricca programmazione natalizia.

Dati positivi sul turismo

I dati del turismo a Todi sono in progressivo miglioramento, con gli spazi culturali riaperti gradualmente negli scorsi weekend, e sembra che per l’estate ci sia grande fermento con prenotazioni per agriturismo, bed&breakfast e case vacanza.

Cronoprogramma degli eventi

20-28.06 Campionati Italiani Assoluti Maschili e Femminili di Tennis



21.06 Festa Europea della Musica

Luglio / Dicembre Raffaello e L’Umbria. Suggestioni raffaellesche a Todi e nell’Umbria centrale

01.07/31.08 Arena Cinema Todi Estate 2020

04.07/30.09 Todi Borgo degli Artisti – Città Europea degli artisti di Strada (Tutti i weekend)



Giugno/Agosto Rassegna Cinematografica All’Ombra del Castello

04-26.07 Mostra fotografica e modellistica realizzata dall’Ambasciatore Stefano Benazzo



17.07 Concerto Neutro Blues Mac

20.07/30.09 Stagione Concertistica Estiva Agimus



20.07/25.08 Cinema d’Essai

25.07/15.08 Rassegna Estiva Concerti Suoni dal Legno

26.07- 09.08 Todi Sagrantino Cup- Gp Mongolfieristico



31.07-25.08 Mostra “Una finestra sulla grande Arte del 900”



08.08 Notte Bianca dei bambini e della Famiglia



23.29/08 Corso Nazionale Direzione d’Orchestra

29.08 Concerto Finale M° Dorsi

29.08 LA NOTTE BIANCA DIFFUSA

03/27.09 Mostra Roberto Bernardi – Raffaella Spence



03/06.09 Todi Festival 2020



05/08.09 Festeggiamenti Santa Maria della Consolazione



09/13.09 Iubel festival

12/27.09 Mostra Arte Luigi Virili Aldo Caponi Angelo Pecine

19/20.09 “A tribute to Beverly Pepper – Festival delle Arti”

27.09 – Duomo di TodiConcerto Collegium Tiberinum

25/26/27.09 OKTUDERFEST IV Edizione

03.10/29.11 Mostra fotografica John Pepper



09/10/11.10 Convegno internazionale CISAM



10/11/14.10 Disfida di San Fortunato



17/25.10 TODIMMAGINA Festival della fotografia



Ottobre 2020- aprile 2021 Stagione di Prosa

07/08.11 Frantoi Aperti 2020

14-15.11 TodiLudicon



05/06.12 Frantoi Aperti 2020

28.11/06.01 Il Natale di Todi



12.12/06.01 VI Rassegna Nazionale Maestri Intarsiatori Lignei Sala delle Pietre



31.12 Concerto di Fine Anno

