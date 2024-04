Gli Esordienti dell’UC Foligno firmano nelle Marche la prima vittoria stagionale - Tuttoggi.info

Arriva dalla formazione Esordienti il primo squillo dell’UC Foligno nella stagione 2024. Domenica a Monte Urano Lorenzo Moretti, atleta di primo anno della compagine nerazzurra, si è infatti imposto nella graduatoria di categoria del 1° Trofeo Romanelli Rottami, coronando così un avvio di stagione in cui, insieme ai compagni, si era sempre segnalato come buon protagonista nei vari ordini d’arrivo.

Per sbloccare la casella delle vittorie i Falchetti hanno scelto una gara, di 33,8 km in batteria unica, tipicamente marchigiana per profilo altimetrico, con l’arcigno strappo di Fonte Murata posto a poco più di un km dalla conclusione. Dopo una prova guardinga nella pancia del gruppo Moretti è stato oltremodo brillante nell’interpretare proprio il passaggio chiave della corsa, riuscendo a tenere testa anche agli affondi dei rivali più grandi di età. Il folignate classe 2011 ha quindi chiuso all’11° piazza assoluta, che gli è valsa la vetta della classifica dei pari età, nella quale ha regolato i padroni di casa Riccardo Agostini (SCD Alma Juventus Fano) e Matteo Manna (Scuola Ciclismo Potentia Rinascita). Un successo giunto al termine di un mese di aprile in cui Moretti aveva già marcato 4 presenze nelle top 10, a conferma delle sue ottime doti in salita unite anche a un discreto spunto. Tra i Falchetti buone risposte pure dall’altro primo anno del gruppo Damiano Tracolli, 7° di giornata nonostante abbia quasi dovuto mettere piede a terra, a causa di una caduta di un avversario, proprio ai piedi della rampa decisiva. Continua a offrire buone prestazioni pure il secondo anno Francesco Ballarani, 9° di categoria e tra i pochi a cercare di smuovere le acque nei km iniziali con un tentativo di fuga a due.

Un gruppo in salute quindi quello folignate, in cui si vede già l’impronta sia del DS Stefano Tracolli che del preparatore Fortunato Baliani, capaci di trasmettere ai ragazzi i giusti stimoli non solo in gara, ma anche negli allenamenti settimanali. Sembra dunque tracciata la strada per salire ulteriormente di colpi con l’andare della primavera e regalare nuove soddisfazioni a tutta la società guidata al presidente Moreno Petrini.