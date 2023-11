Gli entrano di notte in casa e lo massacrano di botte

L'aggressione a Ponte Felcino ai danni di un 44enne tunisino da parte di due connazionali

Sono entrati nella sua abitazione, di notte, e in due, armati di un corpo contundente, lo hanno massacrato di botte.

Vittima dell’assalto, avvenuto a Ponte Felcino, un tunisino di 44 anni, gravato da precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, la persona ed in materia di stupefacenti. Tunisini sono anche i due aggressori.

Il 44enne ha riportato un trauma facciale con fratture alle ossa nasali, nonché una frattura della orbita sinistra con prognosi di giorni 30.

Sono in corso gli approfondimenti investigativi del caso, delegati dalla Procura della Repubblica di Perugia alla locale Squadra Mobile, per ricostruire la dinamica dei fatti e le responsabilità penali. Non si conoscono ancora i motivi dell’aggressione, ma si pensa ad un regolamento di conti, forse per questioni legate alla droga.