Gli chiedono il bollino della bombola del metano e chiama la polizia: multato perché la revisione era scaduta

L'automobilista si era rifiutato di mostrare il tagliando all'addetto della stazione di servizio ed ha chiamato gli agenti dopo una lite

Si era recato presso un’area di servizio nel Comune di Corciano per rifornire il proprio veicolo a metano, ma era rimasto interdetto quando il dipendente, prima di effettuare il servizio, gli aveva chiesto di esibire la tessera di avvenuta revisione delle bombole. Il cliente, a quel punto, aveva opposto un netto rifiuto, in considerazione del fatto che la richiesta non gli era pervenuta da un pubblico ufficiale.

Per chiarire la diatriba, sul posto è poi giunta una pattuglia della polizia di Stato di Perugia che, dopo aver sentito le parti in merito all’oggetto del contendere, ha reso edotto il cliente della normativa prevista dal Codice della Strada e inerente all’obbligo di revisione delle bombole di metano e della facoltà dell’operatore addetto al rifornimento di chiedere l’esibizione di tale documentazione prima di effettuare il servizio.