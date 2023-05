Gli cade la droga, i poliziotti gliene trovano altra nelle mutande: arrestato

Fontivegge, gli agenti avevano chiesto al 49 tunisino i documenti e lui ha fatto cadere i pacchetti con cocaina e hashish

Gli agenti della polizia di Stato di Perugia, durante un mirato servizio antidroga effettuato nelle abituali zone di spaccio della città, hanno arrestato nei pressi della stazione Minimetrò di Fontivegge un cittadino tunisino – classe 1974, con numerosi precedenti per spaccio di stupefacenti, irregolare sul territorio nazionale – per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

I poliziotti, durante l’attività di monitoraggio, hanno notato l’uomo con un atteggiamento sospetto che, alla vista degli operatori, ha tentato di eludere il controllo e di allontanarsi.

Fermato dagli operatori, il 48enne ha mostrato fin da subito segni di insofferenza al controllo. Alla richiesta di esibire i documenti, l’uomo ha accidentalmente fatto cadere a terra due involucri di cellophane termosaldati contenenti della sostanza che, dalle successive analisi, è risultata essere stupefacente eroina e hashish.

È stato in quel momento che il 48enne, repentinamente, si è disfatto di una confezione di plastica che, recuperata dagli agenti, conteneva 12 involucri di cellophane termosaldati con all’interno cocaina e un involucro con eroina.

I poliziotti hanno quindi perquisito l’uomo che è stato trovato in possesso di altra droga nascosta nelle mutande e di denaro contante – verosimilmente provento dell’attività di spaccio – del quale non è stato in grado di fornire una giustificazione plausibile circa la provenienza.

Nel complesso, è stata sequestrata una quantità di droga di circa 15 grammi e una somma pari a 195 euro.

L’insieme degli elementi raccolti dagli operatori delle Volanti ha reso evidente come l’uomo avesse messo in piedi un’attività di spaccio nel perugino.

Considerato quanto emerso a suo carico, i poliziotti hanno quindi proceduto all’arresto per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’arresto stato convalidato ed è stato disposto per l’uomo l’obbligo di firma alla P.G.