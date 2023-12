Gli avvocati Giovanni Zaganelli e Fabio Nisi festeggiano 50 anni di carriera con le 'Toghe d'oro' - Tuttoggi.info

Riconoscimenti ufficiali dell’ordine degli Avvocati di Perugia ai due legali tifernati, tuttora in attività e iscritti all'Albo

Sono state assegnate ieri (5 dicembre), a due storici avvocati di Città di Castello, le Toghe d’oro, riconoscimento per chi ha raggiunto 50 anni di professione forense.

Premiati dall’ordine degli Avvocati di Perugia sono stati l’avvocato penalista Giovanni Zaganelli (presente il figlio Eugenio – nella foto sotto con il microfono – per indisponibilità del padre) e il collega Fabio Nisi, esperto di diritto civile e bancario (nella foto sotto secondo da sinistra).

Entrambi sono ancora in attività e iscritti all’Albo e in mezzo secolo di attività si sono contraddistinti per numerosi successi in ambito lavorativo ma anche nella comunità locale e regionale in diversi ambiti, da quello istituzionale, associativo, culturale, artistico ed economico.

“Un orgoglio per la nostra comunità – ha detto il sindaco di Città di Castello Luca Secondi – che spesso li ha individuati e li individua come punti di riferimento, in particolare in occasioni celebrative della storia e delle tradizioni, di cui loro stessi ne hanno rivendicato sempre la fiera appartenenza”.

Alla cerimonia di consegna delle targhe, tenutasi nel complesso museale di San Pietro a Perugia, ha partecipato il procuratore generale di Perugia Sergio Sottani, il sindaco di Perugia Andrea Romizi e l’assessore alla Cultura tifernate, Michela Botteghi.