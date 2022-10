Gli alunni del Properzio diventano docenti grazie al progetto Erasmus Auf dem Weg in die Zukunft - Tuttoggi

Per una settimana ad Assisi liceali da Polonia, Germania, Ungheria e Bulgaria, ospiti della scuola assisana

Una settimana all’insegna dell’internazionalità con studenti provenienti da Polonia, Germania, Ungheria e Bulgaria ospiti del liceo Properzio di Assisi, scuole con cui l’istituto assisano collabora già da tempo all’insegna dell’interculturalità nel progetto Auf dem Weg in die Zukunft – On the way to the future.

Docenti e studenti hanno collaborato alla realizzazione di una settimana intensa e ricca di esperienze significative e anche di emozioni, una settimana che ha consentito di consolidare rapporti interpersonali e di lavoro, permettendo agli alunni di mettere in gioco tutte le loro potenzialità dal punto di vista linguistico e creativo, dando libera espressione alle proprie passioni personali. Come spiegano le professoresse Leonella Pippi e Rosella Baldelli, referenti del progetto, “L’accoglienza ad Assisi si è caratterizzata non solo per un programma ricco, ben strutturato, divertente e interattivo, ma anche per un’accoglienza molto calorosa che ha reso per tutti questa settimana indimenticabile”.