Giustizia, memoria, e consigli illustrati per “fregare un lupo”. Una ricca settimana di incontri e laboratori a POPUP - Tuttoggi.info

Settimana particolarmente ricca a POPUP, libreria e spazio culturale e sociale in piazza Birago, a Perugia. Si comincia mercoledì 28 maggio, alle 18.30, con la presentazione del libro Oltre la fabbrica dell’esclusione. L’abolizionismo carcerario come utopia concreta (Cronache Ribelli), di Ludovica Cherubini Scarafoni. L’autrice ne parlerà con Stefano Anastasia, garante dei diritti dei detenuti del Lazio, presidente onorario di Antigone e direttore di Studi sulla questione criminale, in un incontro promosso in collaborazione con l’associazione Antigone Umbria.

Il libro ricostruisce l’origine dell’istituzione detentiva, e lo fa mostrando la sua reale funzione e analizzando la composizione e la condizione della popolazione reclusa, mostrando il carcere per quello che è realmente. Il suo ruolo di istituzione d’ordine ne garantisce la longevità e l’immutabilità, rendendo sostanzialmente impossibile metterne in discussione l’esistenza. In realtà, una volta dismesse le lenti deformate attraverso cui guardiamo il sistema detentivo, possiamo renderci conto che quest’ultimo, oltre a essere uno spazio di segregazione e violenza, è produttore di insicurezza sociale.

Giovedì 29 maggio, alle 18.30, l’illustratrice Lucia Biancalana proporrà un laboratorio di disegno per bambini e bambine dai 3 agli 8 anni ispirato al libro Come fregare un lupo (Franco Cosimo Panini), da lei realizzato con Matilde Tacchini, un volume illustrato ideale per esser pronti all’incontro con il Lupo Cattivo e a farlo scappare con la coda tra le gambe con metodi infallibili: trappole nascoste nel bosco, combattimento di solletico, l’esplosivo Bignè letale e l’Ipnosi totale.

Infine sabato 31 maggio, alle 11, farà tappa a POPUP la XII edizione di Encuentro, festa delle letterature in lingua spagnola: il giornalista Rodrigo Terrasa presenterà, in dialogo con il gruppo di lettura della libreria, L’abisso dell’oblio (Tunué), Premio Romics come Miglior fumetto europeo 2025, scritto con Paco Roca. L’incontro è promosso in collaborazione con la Biblioteca della Nuvole.

Il 14 settembre 1940, 532 giorni dopo la fine della Guerra Civile spagnola, José Celda venne fucilato dal regime franchista, assieme ad altri 11 uomini, sul muro posteriore del cimitero di Paterna, a Valencia, e sepolto con loro in una fossa comune. Più di settant’anni dopo, grazie a un viaggio attraverso il lato più oscuro di un Paese tormentato dal suo passato, Pepica, la figlia di José, ormai ottantenne, è riuscita a recuperarne i resti per regalargli finalmente la pace.

Luogo: POPUP • libri / spunti / spuntini, Via Dalmazio Birago, 22, PERUGIA, PERUGIA, UMBRIA